Венесуэла готовится к партизанской войне в случае вторжения США

Венесуэла готовится к партизанской войне в случае вторжения СШААрмия страны, вероятно, не сможет оказать сопротивление США, считают собеседники Reuters
Венесуэла планирует организовать партизанское сопротивление в случае вторжения США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с плановыми документами.
Оборона, по данным агентства, будет включать в себя небольшие военные подразделения в более чем 280 точках, которые будут осуществлять акты саботажа и другие виды партизанской тактики.
«Вторая стратегия, называемая “анархизацией”, предполагает использование спецслужб и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядков на улицах столицы Каракаса и превращения Венесуэлы в неуправляемую страну для иностранных сил», – говорится в материале.
Сейчас армия Венесуэлы ослаблена нехваткой подготовки, низкой заработной платой и изношенным оборудованием, рассказали собеседники агентства. В частности, венесуэльской армии не хватает государственных поставок еды, поэтому командиры подразделений обращаются к местными производителями продуктов питания.
Подготовка к партизанской войне является «молчаливым признанием» нехватки в Венесуэле персонала и оборудования, констатирует Reuters. Сразу несколько источников Reuters подтвердили, что армия Венесуэлы не сможет оказать сопротивление «одной из самых мощных и хорошо подготовленных армий мира».
Летом США разместили возле Венесуэлы группировку ВМС США из нескольких эсминцев, вертолетоносца и десантных кораблей. Президент США Дональд Трамп заявлял, что группировка уничтожила несколько легких судов и «огромную подводную лодку».
Позже западные СМИ сообщили, что Вашингтон может начать военную операцию на территории Венесуэлы. В сентябре 2025 г. после атак ВМС США на «лодки картелей» президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна находится в состоянии «максимальной готовности» и сможет ответить на агрессию. До этого он объявил мобилизацию в нацполицию и новый оборонный план «Независимость 2000». Также Каракас начал развертывание дополнительных систем ПВО, в том числе ЗРК «Бук» российского производства, отмечали «Ведомости».