США объявили операцию в Западном полушарии для борьбы с наркокартелями

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о запуске масштабной операции «Южное Копье» в Западном полушарии, направленной на борьбу с наркокартелями и усиление контроля над поставками наркотиков в США. Об этом заявил глава министерства войны США Пит Хегсет. Об этом написал в соцсети Х.