США объявили операцию в Западном полушарии для борьбы с наркокартелями

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о запуске масштабной операции «Южное Копье» в Западном полушарии, направленной на борьбу с наркокартелями и усиление контроля над поставками наркотиков в США. Об этом заявил глава министерства войны США Пит Хегсет. Об этом написал в соцсети Х.

По его словам, операция проводится под руководством Объединенной оперативной группы «Южного копья» и Южного командования вооруженных сил США (Southcom). Хегсет отметил, что задача миссии – «защитить родину, устранить наркотеррористов из нашего полушария и оградить страну от наркотиков, которые убивают наших людей».

Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает Западное полушарие как «американский район» и намерен активно защищать свои интересы в регионе.

13 ноября Пентагон представил президенту США Дональду Трампу планы возможных военных операций против Венесуэлы, включая нанесение ударов по наземным целям. 

11 ноября военно-морские силы США объявили о входе авианосца Gerald R Ford в зону ответственности Южного командования США, охватывающую Латинскую Америку и Карибский бассейн.

