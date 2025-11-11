Авианосец США Gerald R Ford вошел в Карибский бассейн
Военно-морские силы США объявили о входе авианосца Gerald R Ford в зону ответственности Южного командования США, охватывающую Латинскую Америку и Карибский бассейн. Об этом сообщает The Guardian.
В Пентагоне заявили, что прибытие авианосца, на борту которого находится более 4000 моряков и десятки тактических самолетов, направлено на «укрепление возможностей США по обнаружению, отслеживанию и пресечению деятельности незаконных субъектов» и борьбу с наркоторговлей.
Тем временем власти Венесуэлы объявили о «масштабном развертывании» сухопутных, морских, воздушных и ракетных сил в ответ на действия США. Президент Николас Мадуро обвинил Вашингтон в «разжигании новой войны» и назвал присутствие американского флота «самой большой угрозой для континента за последние сто лет».
На фоне нарастающего напряжения страны Латинской Америки на саммите CELAC в Колумбии выступили против применения силы. В совместной декларации, подписанной 58 из 60 стран, участники осудили «угрозу применения силы» без прямого упоминания США. Венесуэла и Никарагуа отказались подписывать документ.
Ранее Reuters писало, что Венесуэла планирует организовать партизанское сопротивление в случае вторжения США. Оборона, по данным агентства, будет включать в себя небольшие военные подразделения в более чем 280 точках, которые будут осуществлять акты саботажа и другие виды партизанской тактики.
Позже западные СМИ сообщили, что Вашингтон может начать военную операцию на территории Венесуэлы. В сентябре 2025 г. после атак ВМС США на «лодки картелей» Мадуро заявил, что его страна находится в состоянии «максимальной готовности» и сможет ответить на агрессию. До этого он объявил мобилизацию в нацполицию и новый оборонный план «Независимость 2000».