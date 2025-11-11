Авианосец США Gerald R Ford вошел в Карибский бассейн

Позже западные СМИ сообщили, что Вашингтон может начать военную операцию на территории Венесуэлы. В сентябре 2025 г. после атак ВМС США на «лодки картелей» Мадуро заявил, что его страна находится в состоянии «максимальной готовности» и сможет ответить на агрессию. До этого он объявил мобилизацию в нацполицию и новый оборонный план «Независимость 2000».