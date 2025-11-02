Reuters: США готовят карибский плацдарм для операций против Венесуэлы

Reuters: США готовят карибский плацдарм для операций против ВенесуэлыАмериканцы продолжают стягивать военные силы в регион
Американские военные активно восстанавливают заброшенную с 2004 г. военно-морскую базу «Рузвельт-Роудс» в Пуэрто-Рико, которая может стать плацдармом для операций против Венесуэлы. Соответствующие работы, включая расчистку и ремонт взлетно-посадочных полос, фиксировались еще в сентябре, передает Reuters.
По мнению опрошенных агентством экспертов, ремонт базы позволит разместить там истребители и тяжелые военно-транспортные самолеты.
Параллельно Пентагон модернизирует гражданские аэропорты в Пуэрто-Рико и на острове Сент-Крус, где развернуты мобильные диспетчерские вышки и строятся склады для боеприпасов. Оба объекта находятся всего в 800 км от Венесуэлы.
«Все эти вещи, я думаю, предназначены для того, чтобы напугать режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и генералов вокруг него, в надежде создать раскол», – заявил Reuters старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS,
Восстановление и строительство инфраструктуры сопровождаются беспрецедентной с 1994 г. концентрацией военной мощи в Карибском бассейне, отмечает агентство. С августа в регион были переброшены:
Авианосная ударная группа «Джеральд Р. Форд» с 75 самолетами и 10 000 военнослужащих.
Не менее 13 военных кораблей, включая эсминцы, и атомная подлодка.
Спецсудно MV Ocean Trader, ассоциируемое с силами специального назначения США.
Стратегические бомбардировщики B-52 и B-1 Lancer, регулярно совершавшие полеты у побережья Венесуэлы.
Белый дом официально объясняет эти действия борьбой с наркотрафиком. Однако, как отмечают эксперты, масштаб развертывания и характер работ по строительству плацдармов явно указывают на подготовку к возможной масштабной операции против Венесуэлы.
27 октября президент Владимир Путин ратифицировал договор между Россией и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. В марте он говорил, что соглашение создаст прочный фундамент для последующего расширения многоплановых связей в долгосрочной перспективе.
1 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает применение США военной силы в южной части Карибского бассейна под предлогом борьбы с наркотрафиком. По ее словам, действия американских военных приводят к жертвам среди мирного населения, при этом доказательств того, что погибшие были связаны с производством или распространением наркотиков, не представлено.
31 октября The Washington Post писала, что Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой укрепить военный потенциал страны. По данным газеты, Вашингтон планирует нанести удары по военным объектам в Венесуэле, которые якобы используются для контрабанды наркотиков. Сам президент США такие планы опроверг.