Reuters: США готовят карибский плацдарм для операций против Венесуэлы

1 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает применение США военной силы в южной части Карибского бассейна под предлогом борьбы с наркотрафиком. По ее словам, действия американских военных приводят к жертвам среди мирного населения, при этом доказательств того, что погибшие были связаны с производством или распространением наркотиков, не представлено.