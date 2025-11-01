Газета
Главная / Политика /

Россия осуждает военные действия США в районе Венесуэлы

Ведомости

Россия решительно осуждает применение США военной силы в южной части Карибского бассейна под предлогом борьбы с наркотрафиком. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает Telegram-канал МИД РФ.

По ее словам, действия американских военных приводят к жертвам среди мирного населения, при этом доказательств того, что погибшие были связаны с производством или распространением наркотиков, не представлено.

«Подобные действия нарушают как внутреннее американское законодательство – в частности, ст. 1 раздела 8 Конституции США, так и нормы международного права, включая ст. 2 п. 4 Устава ООН, ст. 18–22 Устава Организации американских государств и ст. 88 Конвенции ООН по морскому праву», – подчеркнула Захарова.

Она добавила, что обеспокоенность действиями Вашингтона разделяют представители ряда стран и международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Bloomberg: у лидеров Латинской Америки нет единой позиции по Венесуэле

Политика / Международные новости

Захарова также отметила, что Россия не видит необходимости реагировать на многочисленные антивенесуэльские публикации в американских СМИ, касающиеся двустороннего сотрудничества Москвы и Каракаса.

«Российско-венесуэльские отношения развиваются по восходящей в духе стратегического партнерства и не зависят от внешней конъюнктуры. Москва подтверждает твердую поддержку руководства Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета», – заявила представитель МИДа.

Захарова подчеркнула, что Россия выступает за сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве зоны мира, и призвала к деэскалации ситуации и поиску решений в рамках международного права.

31 октября The Washington Post писала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой укрепить военный потенциал страны. Он отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо.

Тогда же издание писало, что Вашингтон планирует нанести удары по военным объектам в Венесуэле, которые используются для контрабанды наркотиков. Собеседники газеты добавили, что если Трамп решит нанести авиаудары по Венесуэле, это послужит сигналом Мадуро о том, что «пришло время уйти в отставку». Сам президент США такие планы не подтверждал.

