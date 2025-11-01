Bloomberg: у лидеров Латинской Америки нет единой позиции по Венесуэле

На фоне растущего давления со стороны США региональные лидеры заняли разные позиции, пишет Bloomberg. Бразилия и Колумбия, которые в прошлом году совместно пытались посредничать в переговорах с Мадуро, теперь действуют по-разному. Президент Лула да Силва дистанцировался от Мадуро после спорных выборов и не признал его победу. Он также предупредил Трампа, что конфликт с Венесуэлой может иметь разрушительные последствия для региона, но подчеркнул, что не разговаривал с Мадуро уже год.