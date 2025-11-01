WP: группировка ВС США у берегов Венесуэлы может достичь 16 000 военных
США усиливают военное присутствие у берегов Венесуэлы в рамках операций против наркотрафика, и численность задействованных сил может вырасти до 16 000 военных. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные расчеты.
По данным издания, в регион уже направлены восемь военных кораблей, атомная подлодка и судно специального назначения. Их поддерживает авиация с баз США в Карибском бассейне, включая стратегические бомбардировщики B-52 и истребители F-35. В ближайшие дни прибудет авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford и пятью кораблями сопровождения. Она оценивается примерно в 4000 военнослужащих.
22 октября The Washington Post писала, что Трамп разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле. Сообщалось о переброске в Карибский регион десятков кораблей и самолетов, а также тысяч военных. В результате серии ударов были уничтожены как минимум семь судов, которые якобы перевозили наркотики.
31 октября Трамп, отвечая журналистам на борту Air Force One, опроверг сообщения о планах ударов по территории Венесуэлы.