WP: группировка ВС США у берегов Венесуэлы может достичь 16 000 военных

По данным издания, в регион уже направлены восемь военных кораблей, атомная подлодка и судно специального назначения. Их поддерживает авиация с баз США в Карибском бассейне, включая стратегические бомбардировщики B-52 и истребители F-35. В ближайшие дни прибудет авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford и пятью кораблями сопровождения. Она оценивается примерно в 4000 военнослужащих.