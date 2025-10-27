Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

8 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что подписал ратифицированный ранее договор о стратегическом партнерстве с Россией сроком на 10 лет. Он отметил, что подписал договор в день рождения главы российского государства. Договор, по его словам вступил в силу в тот же день – 7 октября.