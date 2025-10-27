Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал договор между Россией и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Федеральный закон доступен на сайте опубликования нормативных актов.

Договор был подписан 7 мая 2025 г. в Москве.

В марте 2025 г. Путин заявил о полном согласовании договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы. Президент говорил, что соглашение создаст прочный фундамент для последующего расширения многоплановых связей в долгосрочной перспективе.

8 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что подписал ратифицированный ранее договор о стратегическом партнерстве с Россией сроком на 10 лет. Он отметил, что подписал договор в день рождения главы российского государства. Договор, по его словам вступил в силу в тот же день – 7 октября.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её