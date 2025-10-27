Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
Президент РФ Владимир Путин ратифицировал договор между Россией и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Федеральный закон доступен на сайте опубликования нормативных актов.
Договор был подписан 7 мая 2025 г. в Москве.
В марте 2025 г. Путин заявил о полном согласовании договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы. Президент говорил, что соглашение создаст прочный фундамент для последующего расширения многоплановых связей в долгосрочной перспективе.
8 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что подписал ратифицированный ранее договор о стратегическом партнерстве с Россией сроком на 10 лет. Он отметил, что подписал договор в день рождения главы российского государства. Договор, по его словам вступил в силу в тот же день – 7 октября.