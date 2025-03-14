Путин: договор о партнерстве России и Венесуэлы полностью согласован

Также глава РФ пригласил Мадуро на парад в честь 80-летия Победы в Москве, который запланирован на 9 мая. Путин напомнил, что в тяжелые годы борьбы с фашизмом Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции. В нашу страну направлялись по системе ленд-лиза топливо и смазочные материалы, помогая в работе авиации и другой военной техники.