Путин: договор о партнерстве России и Венесуэлы полностью согласован
Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве РФ и Венесуэлы уже полностью согласован. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров по видеосвязи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Трансляцию опубликовали на сайте Кремля.
По словам российского лидера, договор создаст хороший и прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей в долгосрочной перспективе.
«Его можно было бы подписать в ходе вашего визита в Россию в удобное для вас время», – сказал Путин Мадуро.
Сегодняшняя беседа была приурочена к 80-летию дипломатических отношений между странами. По словам президента, укрепление и расширение российско-венесуэльского стратегического сотрудничества во всех областях, безусловно, поспособствует благополучному развитию обоих государств.
Также глава РФ пригласил Мадуро на парад в честь 80-летия Победы в Москве, который запланирован на 9 мая. Путин напомнил, что в тяжелые годы борьбы с фашизмом Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции. В нашу страну направлялись по системе ленд-лиза топливо и смазочные материалы, помогая в работе авиации и другой военной техники.