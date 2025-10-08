Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мадуро подписал договор о стратегическом партнерстве с РФ в день рождения Путина

Ведомости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией сроком на 10 лет. Он заявил об этом на встрече с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым, фрагменты которой транслировались телеканалом VTV.

Мадуро отметил, что подписал договор в день рождения главы российского государства Владимира Путина. Договор, по его словам вступил в силу в тот же день – 7 октября.

«Я очень благодарен Национальной ассамблее, которая ускорила его [договора] рассмотрение и обсуждение. Вот он, рядом со мной, сегодня, в день рождения президента Путина», – сказал Мадуро (цитата по «РИА Новости»).

В марте 2025 г. Путин заявил, что Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве РФ и Венесуэлы полностью согласован. Президент отмечал, что соглашение создаст хороший и прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей в долгосрочной перспективе.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её