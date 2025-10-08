Мадуро подписал договор о стратегическом партнерстве с РФ в день рождения Путина
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией сроком на 10 лет. Он заявил об этом на встрече с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым, фрагменты которой транслировались телеканалом VTV.
Мадуро отметил, что подписал договор в день рождения главы российского государства Владимира Путина. Договор, по его словам вступил в силу в тот же день – 7 октября.
«Я очень благодарен Национальной ассамблее, которая ускорила его [договора] рассмотрение и обсуждение. Вот он, рядом со мной, сегодня, в день рождения президента Путина», – сказал Мадуро (цитата по «РИА Новости»).
В марте 2025 г. Путин заявил, что Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве РФ и Венесуэлы полностью согласован. Президент отмечал, что соглашение создаст хороший и прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей в долгосрочной перспективе.