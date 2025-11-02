В Кремле прокомментировали статью WP о просьбе Венесуэлы помощи у России

Тогда же издание писало, что Вашингтон планирует нанести удары по военным объектам в Венесуэле, которые используются для контрабанды наркотиков. Собеседники газеты отметили, что если Трамп решит нанести авиаудары по Венесуэле, это послужит сигналом Мадуро о том, что «пришло время уйти в отставку».