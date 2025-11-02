В Кремле прокомментировали статью WP о просьбе Венесуэлы помощи у России
Россия осуществляет контакты с Венесуэлой, страны связывают различные договорные обязательства, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, действительно ли президент Венесуэлы Николас Мадуро направил российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой о поставках ракет, радаров и самолетов. 31 октября об этом сообщила со ссылкой на внутренние документы правительства США газета The Washington Post (WP).
«В данном случае у нас действительно осуществляются контакты с нашими друзьями из Венесуэлы. У нас есть различные договорные обязательства», – сказал Песков.
По данным WP, Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой укрепить свой военный потенциал на фоне наращивания американского присутствия в Карибском бассейне. Согласно материалам, лидер Венесуэлы запросил у глав перечисленных стран защитные радары, ремонт самолетов и, возможно, ракеты. По данным WP, Мадуро отправил президенту РФ письмо, которое доставили во время визита высокопоставленного помощника лидера Венесуэлы в Москву.
Тогда же издание писало, что Вашингтон планирует нанести удары по военным объектам в Венесуэле, которые используются для контрабанды наркотиков. Собеседники газеты отметили, что если Трамп решит нанести авиаудары по Венесуэле, это послужит сигналом Мадуро о том, что «пришло время уйти в отставку».
27 октября Путин ратифицировал договор между Россией и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. В марте он говорил, что соглашение создаст прочный фундамент для последующего расширения многоплановых связей в долгосрочной перспективе.