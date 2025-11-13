Газета
Главная / Политика /

Пентагон представил Трампу варианты операций против Венесуэлы

Ведомости

Пентагон представил президенту США Дональду Трампу планы возможных военных операций против Венесуэлы, включая нанесение ударов по наземным целям. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на несколько источников.

По данным собеседников, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные военные проинформировали президента о различных вариантах действий на ближайшие дни. Окончательное решение пока не принято, уточнили два источника телеканала.

Издание уточнило, что представители Белого дома и Пентагона отказались от комментариев.

6 ноября CNN со ссылкой на источники сообщал, что администрация Трампа уведомила конгресс о том, что не планирует наносить удары по Венесуэле. Во время закрытого заседания конгрессмены выразили недопустимость подобных действий.

11 ноября Reuters также сообщало, что власти Венесуэлы готовятся к возможному вторжению США и разрабатывают план обороны, основанный на партизанской тактике. Источники агентства сообщают, что в стране планируют создать более 280 небольших подразделений, которые будут использовать партизанские тактики.

