CNN: администрация Трампа сообщила Конгрессу, что не планирует бить по Венесуэле
Представители администрации президента США Дональда Трампа сообщили Конгрессу, что сейчас Вашингтон не планирует наносить удары по Венесуэле, а также не имеет юридического обоснования для атаки территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Собеседники телеканала рассказали, что во время закрытого заседания члены Конгресса заявили о недопустимости ударов по наземным целям в Венесуэле. О такой возможности они предположили исходя из заключения службы юрисконсультанта минюста США (OLC), которая разрешала удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков.
Заключение OLC включает список из 24 различных картелей и преступных организаций, базирующихся по всей Латинской Америке. По данным собеседников CNN, в нем говорится что американская администрация уполномочена преследовать их.
Как пишет телеканал, наращивание военных сил США в Карибском бассейне вызвало вопросы о том, намерен ли Вашингтон нанести удар по территории Венесуэлы. В связи с этим участники брифинга заявили, что военные подразделения перемещаются туда только для поддержки операций по борьбе с наркотиками и сбора разведданных.
При этом источники CNN не исключили, что позиция Вашингтона может поменяться. «То, что является правдой в один прекрасный день, вполне может оказаться ложью в следующий», – сказал американский чиновник.
По данным источников CNN, администрация американского лидера добивается от министерства юстиции отдельного юридического заключения, которое дало бы обоснование для нанесения ударов по Венесуэле без необходимости запрашивать у Конгресса разрешение.
6 ноября The Wall Street Journal писала, что Трамп выразил сомнения относительно начала военных действий в Венесуэле. Американский лидер опасается, что удары по стране могут не повлиять на президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку. Стратегия администрации Трампа остается переменчивой, несмотря на публичные угрозы и наращивание военного контингента в регионе. По словам источников, руководство США не приняло окончательных решений даже по основным вопросам относительно Каракаса.
31 октября Трамп заявил журналистам, что не рассматривает вариант нанесения ударов по Венесуэле. Так он опроверг информацию издания Miami Herald. В тот же день ранее оно писало, что США могут в ближайшие дни нанести удары по Венесуэле. Не уточнялось, будет ли среди целей президент Николас Мадуро, но отмечалось, что «его время на исходе» и он может оказаться в ловушке внутри страны.