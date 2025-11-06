WSJ: Трамп сомневается насчет начала военных действий в Венесуэле

31 октября Трамп заявил журналистам, что не рассматривает вариант нанесения ударов по Венесуэле. Так он опроверг информацию издания Miami Herald. В тот же день ранее оно писало, что США могут в ближайшие дни нанести удары по Венесуэле. Не уточнялось, будет ли среди целей президент Николас Мадуро, но отмечалось, что «его время на исходе» и он может оказаться в ловушке внутри страны.