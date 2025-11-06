WSJ: Трамп сомневается насчет начала военных действий в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно начала военных действий в Венесуэле, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц в США, знакомых с обсуждением.
Американский лидер опасается, что удары по стране могут не повлиять на президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку. Стратегия администрации Трампа остается переменчивой, несмотря на публичные угрозы и наращивание военного контингента в регионе. По словам источников, руководство США не приняло окончательных решений даже по основным вопросам относительно Каракаса.
Тем не менее американский президент продолжает консультации по возможным военным действиям. Ему предлагают разные варианты: усилить экономическое давление, начать военные действия внутри станы, нанести удары по правительственным объектам и т. д. Из активных действий, на которые решается Трамп, являются удары по судам, предположительно перевозящим наркотики в нейтральных водах, рассказали источники WSJ.
31 октября Трамп заявил журналистам, что не рассматривает вариант нанесения ударов по Венесуэле. Так он опроверг информацию издания Miami Herald. В тот же день ранее оно писало, что США могут в ближайшие дни нанести удары по Венесуэле. Не уточнялось, будет ли среди целей президент Николас Мадуро, но отмечалось, что «его время на исходе» и он может оказаться в ловушке внутри страны.