Трамп определился с дальнейшими шагами США в отношении Венесуэлы

14 ноября администрация президента Трампа объявила о запуске масштабной операции «Южное Копье» в Западном полушарии, направленной на борьбу с наркокартелями и усиление контроля над поставками наркотиков в США. Глава министерства войны США Пит Хегсет заявил, что задача миссии – «защитить родину, устранить наркотеррористов из нашего полушария и оградить страну от наркотиков, которые убивают наших людей».