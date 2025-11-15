Газета
Главная / Политика /

Трамп определился с дальнейшими шагами США в отношении Венесуэлы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что «принял решение» в контексте дальнейших шагов в отношении Венесуэлы. При этом он не уточнил, о каких планах идет речь, пишет Bloomberg.

Трамп сделал это заявление на борту Air Force One на фоне слухов о том, что его администрация готовится нанести удары по целям в Венесуэле, отмечает агентство.

«Не могу сказать, какое именно [решение], но мы добились большого прогресса с Венесуэлой в плане пресечения наркотрафика», – ответил глава государства на вопрос журналистов.

14 ноября администрация президента Трампа объявила о запуске масштабной операции «Южное Копье» в Западном полушарии, направленной на борьбу с наркокартелями и усиление контроля над поставками наркотиков в США. Глава министерства войны США Пит Хегсет заявил, что задача миссии – «защитить родину, устранить наркотеррористов из нашего полушария и оградить страну от наркотиков, которые убивают наших людей».

Пентагон до этого представил президенту США планы возможных военных операций против Венесуэлы, включая нанесение ударов по наземным целям. Военно-морские силы США также объявили о входе авианосца Gerald R Ford в зону ответственности Южного командования США, охватывающую Латинскую Америку и Карибский бассейн.

