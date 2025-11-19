Трамп санкционировал планы ЦРУ по тайным операциям в Венесуэле

Собеседники газеты рассказали, что пока неясно, какой путь разрешения конфликта выберет Трамп. Он может согласиться на дипломатическую сделку, чтобы получить доступ к нефтяным ресурсам Венесуэлы, или настаивать на принятии резолюции, которая позволит Мадуро добровольно отказаться от власти. Вместе с этим NYT не исключает, что Трамп может потребовать, чтобы США насильственно свергли венесуэльского лидера.