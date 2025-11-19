Трамп санкционировал планы ЦРУ по тайным операциям в Венесуэле
Президент Дональд Трамп утвердил дополнительные меры по оказанию давления на Венесуэлу, включая планы ЦРУ по проведению тайных операций на территории страны. Одновременно администрация возобновила закулисные переговоры с правительством Николаса Мадуро, который предлагал отложить свое отстранение от власти на несколько лет – предложение, отвергнутое Белым домом. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По данным газеты, в ходе неофициальных переговоров Мадуро дал понять, что готов предоставить американским энергетическим компаниям доступ к нефти на территории Венесуэлы.
«Несмотря на очевидный тупик, закулисные переговоры показывают, что дипломатическое решение все еще возможно», – говорится в материале NYT.
Собеседники газеты рассказали, что пока неясно, какой путь разрешения конфликта выберет Трамп. Он может согласиться на дипломатическую сделку, чтобы получить доступ к нефтяным ресурсам Венесуэлы, или настаивать на принятии резолюции, которая позволит Мадуро добровольно отказаться от власти. Вместе с этим NYT не исключает, что Трамп может потребовать, чтобы США насильственно свергли венесуэльского лидера.
Газета пишет, что следующим этапом усиливающейся кампании давления администрации США на правительство Мадуро может стать саботаж или кибер-, психологические или иные действия.
17 ноября Трамп заявил, что Венесуэла хочет переговоров и, возможно, США пойдут на этот диалог. Reuters писало, что Мадуро «сталкивается с растущим давлением со стороны Вашингтона на фоне масштабного наращивания военного присутствия США в Карибском бассейне».
Как сообщал CNN, Трамп еще не принял решения о возможных ударах по территории Венесуэлы или проведении наземной операции. Собеседники телеканала намекнули на возможность дипломатического урегулирования вопроса. По словам чиновника, поскольку вооруженные силы США накапливаются у Венесуэлы, Трамп надеется, что давления будет достаточно, чтобы заставить Мадуро уйти в отставку без начала прямых военных действий.