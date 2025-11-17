CNN: Трамп еще не принял окончательного решения об ударах по Венесуэле

Днем ранее NBC сообщал, что авианосец США USS Gerald R. Ford прибыл в Карибское море в рамках масштабного наращивания военного присутствия. Удары США в Карибском море и восточной части Тихого океана привели к гибели по меньшей мере 80 человек с сентября. Администрация не предоставила доказательств, что уничтоженные лодки перевозили наркотики или были связаны с «наркотерроризмом», указывает NBC.