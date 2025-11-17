Газета
CNN: Трамп еще не принял окончательного решения об ударах по Венесуэле

Ведомости

Президент США Дональд Трамп еще не принял решения о возможных ударах по территории Венесуэлы или проведении наземной операции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома и высокопоставленного американского чиновника.

Собеседники телеканала намекнули на возможность дипломатического урегулирования вопроса. По словам чиновника, поскольку вооруженные силы США накапливаются у Венесуэлы, Трамп надеется, что давления будет достаточно, чтобы заставить президента страны Николаса Мадуро уйти в отставку без начала прямых военных действий.

17 ноября Трамп заявил, что Венесуэла хочет переговоров и, возможно, США пойдут на этот диалог. Reuters писал, что Мадуро «сталкивается с растущим давлением со стороны Вашингтона на фоне масштабного наращивания военного присутствия США в Карибском бассейне».

Днем ранее NBC сообщал, что авианосец США USS Gerald R. Ford прибыл в Карибское море в рамках масштабного наращивания военного присутствия. Удары США в Карибском море и восточной части Тихого океана привели к гибели по меньшей мере 80 человек с сентября. Администрация не предоставила доказательств, что уничтоженные лодки перевозили наркотики или были связаны с «наркотерроризмом», указывает NBC.

