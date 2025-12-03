Начнут ли США вторжение в Венесуэлу

Американо-венесуэльские отношения обострились в конце августа, после того как Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Для борьбы с ними Вашингтон перебросил в район Карибского моря дополнительные подразделения американских войск. Всего в состав американской группировки в регионе вошли восемь военных кораблей, атомная подлодка и авианосец «Джеральд Форд» с многоцелевыми истребителями на борту. Предполагаемая численность американских военных в регионе составила 16 000 человек. С сентября американские войска нанесли по меньшей мере 21 удар по катерам предполагаемых наркоторговцев в Карибском море, в результате чего погибло не менее 83 человек. Однако эксперты Института ответственного государственного управления Квинси отметили, что подобная концентрация военных сил выходит за пределы антитеррористических операций. Reuters 22 ноября со ссылкой на двух американских чиновников писало, что администрация Белого дома рассматривает сценарий свержения Мадуро. На этом фоне Белый дом также увеличил вознаграждение за поимку Мадуро с $25 млн до $50 млн, сообщила в августе американский генпрокурор Пэм Бонди в Х.