Начнут ли США вторжение в Венесуэлу

Начнут ли США вторжение в ВенесуэлуВашингтон потребовал от ее лидера Николаса Мадуро немедленно покинуть страну, но тот отказался
Президент США Дональд Трамп в состоявшемся 21 ноября телефонном разговоре с главой Венесуэлы Николасом Мадуро потребовал от него, чтобы он покинул страну до 28 ноября, угрожая в противном случае неприятными последствиями. Последний якобы согласился выехать из страны при условии, что Вашингтон предоставит ему и членам его семьи полную правовую амнистию, снятие с них всех американских санкций и прекращение дела в отношении его в Международном уголовном суде. Но руководитель Белого дома отказался выполнять эти условия, а после истечения срока ультиматума объявил о закрытии воздушного пространства над латиноамериканской республикой, передает Reuters со ссылкой на четыре источника, осведомленных о ходе переговоров.
Как пишет Reuters, Мадуро также будто бы просил у Трампа снять санкции более чем со 100 правительственных чиновников, которых Вашингтон подозревает в нарушении прав человека, незаконном обороте наркотиков и коррупции. Взамен он согласился передать власть вице-президенту Делси Родригесу на переходный период, пока в стране не пройдут выборы. Но Трамп не принял и эти предложения. Всего разговор между ними длился 15 минут.
О том, что диалог двух лидеров быстро зашел в тупик, писала также 1 декабря газета Miami Herald. После закрытия американцами воздушного пространства над Венесуэлой 29 ноября Мадуро якобы снова попытался переговорить с Трампом, но ответа от него не получил, сообщил собеседник газеты. До этого издание The New York Times 18 ноября со ссылкой на источники писало, что ради снижения американо-венесуэльской напряженности Мадуро во время неофициальных переговоров с американскими представителями соглашался уйти с поста президента в течение двух-трех лет. Однако Белый дом потребовал немедленной его отставки.
Несмотря на затяжной экономический кризис, позиции Мадуро во властной вертикали Венесуэлы достаточно прочные, уверен главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Если не последует вторжения армии США в страну, вероятность развала его правительства даже с учетом американских воздушных бомбардировок маловероятна, считает эксперт. В этом отношении на руку венесуэльским властям играет факт отсутствия в стране реальной оппозиции, говорит политолог.
Заявление Трампа о закрытии воздушного пространства Каракас воспринял как угрозу применения силы. В ответ Трамп сообщил 30 ноября, что это решение не означает возможного удара со стороны США, а принято потому, что Венесуэла – это «не очень дружественная к американцам страна». Правда, на следующий день он провел совещание в Овальном кабинете с главой Пентагона Питом Хегсетом, госсекретарем Марком Рубио, председателем объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, чтобы обсудить с ними возможные действия США в отношении Венесуэлы, передавали CNN и Reuters.
Американо-венесуэльские отношения обострились в конце августа, после того как Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Для борьбы с ними Вашингтон перебросил в район Карибского моря дополнительные подразделения американских войск. Всего в состав американской группировки в регионе вошли восемь военных кораблей, атомная подлодка и авианосец «Джеральд Форд» с многоцелевыми истребителями на борту. Предполагаемая численность американских военных в регионе составила 16 000 человек. С сентября американские войска нанесли по меньшей мере 21 удар по катерам предполагаемых наркоторговцев в Карибском море, в результате чего погибло не менее 83 человек. Однако эксперты Института ответственного государственного управления Квинси отметили, что подобная концентрация военных сил выходит за пределы антитеррористических операций. Reuters 22 ноября со ссылкой на двух американских чиновников писало, что администрация Белого дома рассматривает сценарий свержения Мадуро. На этом фоне Белый дом также увеличил вознаграждение за поимку Мадуро с $25 млн до $50 млн, сообщила в августе американский генпрокурор Пэм Бонди в Х.
Вероятность наземной операции США в Венесуэле крайне низкая, считает Хейфец. США в регионе не обладают необходимым количеством сил для полноценного вторжения, также не известен сценарий развития ситуации, добавил эксперт. По его мнению, американские военные теоретически могут осуществить ракетно-бомбовые удары по территории латиноамериканской республики. «Венесуэльская армия, возможно, сможет себя защитить от воздушных налетов, но у нее явно нет возможностей для уничтожения ВМС США – имеющиеся ракетные комплексы не в состоянии нанести авианосцу особого ущерба. Но в случае наземной операции венесуэльцы могут перейти к тактике партизанской войны, от чего американцы понесут существенные потери», – объяснил эксперт.
По мнению руководителя агентства «Дубравский консалтинг» Павла Дубравского, вместо реализации силового сценария Вашингтон, вероятно, усилит санкционное давление на Каракас и дружественные ему государства, а также продолжит активно помогать венесуэльской оппозиции. «Американцы будут повышать температуру, но контролируемо: создавать угрозу силового сценария, но без перехода этой черты», – допустил эксперт.