Трамп анонсировал удары по плохишам в Латинской Америке
В скором времени Вашингтон начнет наносить удары по наркоторговцам в Латинской Америке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания правительства страны. Трансляцию проводит Fox News.
«Мы собираемся начать наносить такие удары и по суше тоже. <...> Мы знаем маршруты, которыми они пользуются. Мы знаем все о них. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут плохиши», – заявил он.
По словам американского лидера, организаторы наркотрафика фактически убили более 200 000 человек в 2024 г. «Эти цифры снизились, <...> потому что мы наносим эти удары», – добавил он.
Вашингтон обвиняет правительство Венесуэлы в связях с наркокартелями. США начали операцию Southern Spear («Южное копье»). Пентагон отправил в зону ответственности Южного командования авианосец «Джеральд Форд» и другие корабли, а также подразделения сил спецопераций. По данным The Washington Post, президент Венесуэлы Николас Мадуро запросил у лидеров России, Китая и Ирана защитные радары, ракеты и ремонт самолетов.
Сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин 1 декабря сообщал, что Трамп дал понять, что Вашингтон не планирует отправлять войска в Венесуэлу. Целью американской стороны является защита побережья страны.