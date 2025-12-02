Газета
Трамп анонсировал удары по плохишам в Латинской Америке

Ведомости

В скором времени Вашингтон начнет наносить удары по наркоторговцам в Латинской Америке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания правительства страны. Трансляцию проводит Fox News. 

«Мы собираемся начать наносить такие удары и по суше тоже. <...> Мы знаем маршруты, которыми они пользуются. Мы знаем все о них. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут плохиши», – заявил он.

По словам американского лидера, организаторы наркотрафика фактически убили более 200 000 человек в 2024 г. «Эти цифры снизились, <...> потому что мы наносим эти удары», – добавил он.

Reuters: Трамп давал Мадуро срок для отъезда из Венесуэлы с семьей

Политика / Международные отношения

Вашингтон обвиняет правительство Венесуэлы в связях с наркокартелями. США начали операцию Southern Spear («Южное копье»). Пентагон отправил в зону ответственности Южного командования авианосец «Джеральд Форд» и другие корабли, а также подразделения сил спецопераций. По данным The Washington Post, президент Венесуэлы Николас Мадуро запросил у лидеров России, Китая и Ирана защитные радары, ракеты и ремонт самолетов.

Сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин 1 декабря сообщал, что Трамп дал понять, что Вашингтон не планирует отправлять войска в Венесуэлу. Целью американской стороны является защита побережья страны. 

