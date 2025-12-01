Сенатор США Маллин: Трамп не планирует отправлять войска в Венесуэлу

The Wall Street Journal сообщала, что Трамп в ходе телефонных переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро выдвинул ультиматум об уходе с поста. Трамп также заявлял о намерении закрыть воздушное пространство над Венесуэлой. Reuters писало, что Вашингтон готовит новую фазу операций против Каракаса и рассматривает варианты усиления давления на Мадуро.