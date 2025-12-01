Газета
Сенатор США Маллин: Трамп не планирует отправлять войска в Венесуэлу

Ведомости

Президент США Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон не планирует отправлять войска в Венесуэлу. Целью американской стороны является защита побережья страны. Об этом CNN сообщил сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин.

Он также подчеркнул, что действия США не направлены против мирного населения Венесуэлы.

The Wall Street Journal сообщала, что Трамп в ходе телефонных переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро выдвинул ультиматум об уходе с поста. Трамп также заявлял о намерении закрыть воздушное пространство над Венесуэлой. Reuters писало, что Вашингтон готовит новую фазу операций против Каракаса и рассматривает варианты усиления давления на Мадуро.

CNN писал, что Мадуро готов уйти в отставку, но не ранее чем через 18 месяцев. Белый дом при этом поддержит только тот план, который предусматривает немедленную отставку Мадуро, сообщал телеканал.

