CNN: Мадуро согласился уйти в отставку через 18 месяцев

По данным агентства, такое предложение он озвучил в разговоре с Трампом
Ведомости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов уйти в отставку, но не ранее чем через 18 месяцев. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом неформальных переговоров между США и Венесуэлой.

Белым дом при этом поддержит только тот план, который предусматривает немедленную отставку Мадуро, следует из сообщения.

The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с Мадуро на прошлой неделе выдвинул ультиматум об уходе с поста.

Трамп также заявлял о намерении закрыть воздушное пространство над Венесуэлой. Reuters писало, что Вашингтон готовит новую фазу операций против Каракаса и рассматривает варианты усиления давления на Мадуро.

29 ноября правительство Венесуэлы потребовало от США уважать ее воздушное пространство и обратилось в ООН и Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона.

