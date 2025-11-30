CNN: Мадуро согласился уйти в отставку через 18 месяцев

CNN: Мадуро согласился уйти в отставку через 18 месяцевПо данным агентства, такое предложение он озвучил в разговоре с Трампом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов уйти в отставку, но не ранее чем через 18 месяцев. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом неформальных переговоров между США и Венесуэлой.
Белым дом при этом поддержит только тот план, который предусматривает немедленную отставку Мадуро, следует из сообщения.
The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с Мадуро на прошлой неделе выдвинул ультиматум об уходе с поста.
Трамп также заявлял о намерении закрыть воздушное пространство над Венесуэлой. Reuters писало, что Вашингтон готовит новую фазу операций против Каракаса и рассматривает варианты усиления давления на Мадуро.
29 ноября правительство Венесуэлы потребовало от США уважать ее воздушное пространство и обратилось в ООН и Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона.