Пентагон отказался публиковать видео сентябрьского удара по судну в Венесуэле
Пентагон не будет публиковать полную и неотредактированную видеозапись удара американских военных по судну, подозреваемому в перевозке наркотиков в Венесуэле. Об этом этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет, передает The Hill.
По словам Хегсета, отказ от публикации объясняется действующими правилами Министерства войны США, которые не допускают раскрытия секретных материалов. При этом полную видеозапись удара смогут увидеть члены комитетов по вооруженным силам палаты представителей и сената.
Речь идет об операции 2 сентября, когда американские военные нанесли по судну четыре удара. Первый из них привел к гибели девяти человек, второй – к уничтожению двух выживших, после чего судно было потоплено. По данным Пентагона, корабль перевозил кокаин.
Отказ публиковать видео вызвал критику со стороны демократов и экспертов по международному праву, которые усомнились в законности действий американских военных. Представители Демократической партии призывают администрацию президента США Дональда Трампа раскрыть полные материалы операции, однако окончательное решение по этому вопросу было передано Хегсету.
16 декабря американская объединенная оперативная группа «Южное копье» также нанесла удары по трем судам в международных водах, которые якобы были связаны с наркоторговлей.