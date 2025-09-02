Рубио: США нанесли удар по наркосудну у берегов Венесуэлы
Американские военные уничтожили судно из Венесуэлы, перевозившее наркотики, в южной части Карибского моря. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.
«Как только что объявил президент США Дональд Трамп, сегодня американские военные нанесли смертоносный удар в южной части Карибского моря по наркосудну, вышедшему из Венесуэлы и управляемому признанной наркотеррористической организацией», – написал он.
Ранее Axios писало, что борьба США с наркотрафиком из Венесуэлы может быть лишь предлогом для смены режима в стране. Трамп приказал отправить семь военных кораблей с 4500 военнослужащими к берегам Венесуэлы, пишет издание.
22 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что 23 и 24 августа будет проведен общенациональный призыв сил Боливарианской национальной милиции. По его словам, он необходим, чтобы противостоять угрозе со стороны США дестабилизировать положение в стране.