Мадуро объявил о мобилизации национальной милиции из-за «угрозы от США»

19 августа агентство Reuters писало, что США в ближайшее время разместят у берегов Венесуэлы три военных корабля с управляемыми ракетами Aegis в рамках противодействия угрозам со стороны латиноамериканских наркокартелей. По данным источника издания, в операции поучаствуют в общей сложности около 4000 моряков и морских пехотинцев. Мадуро тогда заявил, что страна будет «защищать наши моря, наше небо и наши земли».