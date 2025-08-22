Мадуро объявил о мобилизации национальной милиции из-за «угрозы от США»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что 23 и 24 августа будет проведен общенациональный призыв сил Боливарианской национальной милиции. По его словам, он необходим, чтобы противостоять угрозе со стороны США дестабилизировать положение в стране, передает телеканал Venezolana de Televisión.
«Как главнокомандующий, я счел необходимым и своевременным, чтобы в эту субботу и воскресенье мы отмечали этот великий день призыва всех милиционеров страны, всех резервистов страны и всех граждан, которые хотят сделать шаг вперед, чтобы сказать империализму: хватит этих угроз!» – сказал глава государства.
Он также отметил, что процесс мобилизации пройдет на центральных площадях и в штабах 15 751 народной базы комплексной обороны. Мадуро призвал жителей страны «защищать Родину», укрепив свою силу «единством военных, народа и полиции». Боливарианская национальная милиция, как уточнил президент, насчитывает более 4,5 млн ополченцев.
19 августа агентство Reuters писало, что США в ближайшее время разместят у берегов Венесуэлы три военных корабля с управляемыми ракетами Aegis в рамках противодействия угрозам со стороны латиноамериканских наркокартелей. По данным источника издания, в операции поучаствуют в общей сложности около 4000 моряков и морских пехотинцев. Мадуро тогда заявил, что страна будет «защищать наши моря, наше небо и наши земли».