Reuters: США разместят военные корабли у Венесуэлы для борьбы с наркоугрозой

Один из собеседников агентства рассказал, что в операции задействуют в общей сложности около 4000 моряков и морских пехотинцев. Дополнительные военные силы в регионе будут включать несколько самолетов-разведчиков P-8, военные корабли и, по крайней мере, одну ударную подводную лодку, добавил он.