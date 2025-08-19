Reuters: США разместят военные корабли у Венесуэлы для борьбы с наркоугрозой
В ближайшие 36 часов США разместят у берегов Венесуэлы три военных корабля с управляемыми ракетами Aegis в рамках противодействия угрозам со стороны латиноамериканских наркокартелей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.
Один из собеседников агентства рассказал, что в операции задействуют в общей сложности около 4000 моряков и морских пехотинцев. Дополнительные военные силы в регионе будут включать несколько самолетов-разведчиков P-8, военные корабли и, по крайней мере, одну ударную подводную лодку, добавил он.
По данным источника Reuters, процесс будет продолжаться в течение нескольких месяцев. Планируется, что американские силы будут действовать в международном воздушном пространстве и международных водах.
Военно-морские США силы могут использовать не только для проведения операций по разведке и наблюдению, но и в качестве плацдарма для нанесения точечных ударов, если будет принято соответствующее решение, уточнил собеседник агентства.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на решение Вашингтона заявил, что страна будет «защищать наши моря, наше небо и наши земли».
Трамп 8 августа направил директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей, которые администрация американского лидера считает террористическими организациями.
16 августа стало известно, что США направят в воды Латинской Америки и Карибского бассейна более 4000 морских пехотинцев, атомную подводную лодку, разведывательный самолет, несколько эсминцев и ракетный крейсер в рамках борьбы с наркокартелями.