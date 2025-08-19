Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: США разместят военные корабли у Венесуэлы для борьбы с наркоугрозой

Ведомости

В ближайшие 36 часов США разместят у берегов Венесуэлы три военных корабля с управляемыми ракетами Aegis в рамках противодействия угрозам со стороны латиноамериканских наркокартелей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.

Один из собеседников агентства рассказал, что в операции задействуют в общей сложности около 4000 моряков и морских пехотинцев. Дополнительные военные силы в регионе будут включать несколько самолетов-разведчиков P-8, военные корабли и, по крайней мере, одну ударную подводную лодку, добавил он.

По данным источника Reuters, процесс будет продолжаться в течение нескольких месяцев. Планируется, что американские силы будут действовать в международном воздушном пространстве и международных водах.

NYT: Трамп применит военную силу против латиноамериканских наркокартелей

Политика / Международные новости

Военно-морские США силы могут использовать не только для проведения операций по разведке и наблюдению, но и в качестве плацдарма для нанесения точечных ударов, если будет принято соответствующее решение, уточнил собеседник агентства.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на решение Вашингтона заявил, что страна будет «защищать наши моря, наше небо и наши земли».

Трамп 8 августа направил директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей, которые администрация американского лидера считает террористическими организациями.

16 августа стало известно, что США направят в воды Латинской Америки и Карибского бассейна более 4000 морских пехотинцев, атомную подводную лодку, разведывательный самолет, несколько эсминцев и ракетный крейсер в рамках борьбы с наркокартелями.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных