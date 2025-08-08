NYT: Трамп применит военную силу против латиноамериканских наркокартелей

NYT указывает на ряд юридических вопросов, будет ли, к примеру, считаться «убийством» действия сил США против мирных жителей, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, которые непосредственной угрозы не представляют. Издание пока не располагает комментариями юристов Белого дома, Пентагона и Госдепартамента США.