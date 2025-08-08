NYT: Трамп применит военную силу против латиноамериканских наркокартелей
Президент США Дональд Трамп направил директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей, которые администрация американского лидера считает террористическими организациями, пишет The New York Times.
Документ, подписанный Трампом, позволяет проводить прямые военные операции на море и на территориях иностранных государств. Пресечение незаконного оборота наркотиков изначально считалось прерогативой правоохранительных органов, говорится в материале.
NYT указывает на ряд юридических вопросов, будет ли, к примеру, считаться «убийством» действия сил США против мирных жителей, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, которые непосредственной угрозы не представляют. Издание пока не располагает комментариями юристов Белого дома, Пентагона и Госдепартамента США.
8 августа агентство Reuters со ссылкой на генерального прокурора США Пэм Бонди сообщило, что США увеличили до $50 млн награду за сведения, которые помогут арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские власти обвиняют его в связях с преступной группировкой «Трен-де-Арагуа» и наркокартелем «Синалоа».