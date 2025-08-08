США удвоили вознаграждение за сведения для ареста Мадуро до $50 млн
США увеличили до $50 млн награду за сведения, которые помогут арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на генерального прокурора США Пэм Бонди.
По ее словам, американские власти обвиняют Мадуро в связях с преступной группировкой «Трен-де-Арагуа» и наркокартелем «Синалоа».
Мадуро занимает пост президента Венесуэлы с 2013 г., сменив Уго Чавеса после его смерти. В 2019 г. он вступил в должность на второй шестилетний срок. США, ЕС и страны группы Лимы (14 государств Латинской Америки) отказались направлять на его инаугурацию своих представителей. Исключением стала лишь Мексика.
После церемонии советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон продолжит противодействовать режиму венесуэльского лидера.
«США отказываются признавать нелегитимную инаугурацию диктатора Н. Мадуро», – написал он.