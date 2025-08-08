США удвоили вознаграждение за сведения для ареста Мадуро до $50 млн

Мадуро занимает пост президента Венесуэлы с 2013 г., сменив Уго Чавеса после его смерти. В 2019 г. он вступил в должность на второй шестилетний срок. США, ЕС и страны группы Лимы (14 государств Латинской Америки) отказались направлять на его инаугурацию своих представителей. Исключением стала лишь Мексика.