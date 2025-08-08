Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США удвоили вознаграждение за сведения для ареста Мадуро до $50 млн

Ведомости

США увеличили до $50 млн награду за сведения, которые помогут арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на генерального прокурора США Пэм Бонди.

По ее словам, американские власти обвиняют Мадуро в связях с преступной группировкой «Трен-де-Арагуа» и наркокартелем «Синалоа».

Мадуро занимает пост президента Венесуэлы с 2013 г., сменив Уго Чавеса после его смерти. В 2019 г. он вступил в должность на второй шестилетний срок. США, ЕС и страны группы Лимы (14 государств Латинской Америки) отказались направлять на его инаугурацию своих представителей. Исключением стала лишь Мексика.

После церемонии советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон продолжит противодействовать режиму венесуэльского лидера.

«США отказываются признавать нелегитимную инаугурацию диктатора Н. Мадуро», – написал он.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных