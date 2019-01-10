Политика

Новости

Парагвай объявил о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой

Власти Парагвая объявили о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Об этом сообщает Associated Press. Этот шаг связан с инаугурацией Николаса Мадуро на второй президентский срок – до 2025 г.

«Правительство Республики Парагвай... приняло решение разорвать дипломатические отношения с Боливарианской Республикой Венесуэла», – говорится в документе МИД Парагвая. Власти страны решили закрыть свое посольство в Венесуэле и отозвать своих дипломатов. Дипломатам из Венесуэлы в свою очередь предписано покинуть территорию Парагвая.

Президент Парагвая Марио Бенитес объяснил, что власти страны не признают выборы, прошедшие в Венесуэле, поскольку там был нарушен выборный процесс.

Ранее Мадуро вступил в должность на второй шестилетний срок. США, страны ЕС, а также группа Лимы, объединяющая 14 латиноамериканских государств, отказались направлять на его инаугурацию своих представителей. Исключением стала Мексика. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон после инаугурации Мадуро заявил, что Вашингтон продолжит противодействовать режиму венесуэльского президента. «США отказываются признавать нелегитимную инаугурацию диктатора Н. Мадуро», – написал он в своем Twitter.