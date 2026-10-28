Кого Европа может направить на переговоры по Украине

Кого Европа может направить на переговоры по УкраинеБрюссель готовит делегацию, но единый мандат пока не согласован
- О подготовке делегации Евросоюза
- О пяти кандидатах на роль политического переговорщика
- О разногласиях внутри Европы
- О позиции Москвы и формате предстоящих переговоров
Европейская комиссия и Европейский совет готовят совместную делегацию для участия в переговорах по Украине, которые могут состояться в начале ноября в Абу-Даби. Как сообщает Euronews, ее вероятным руководителем станет глава аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт. При этом окончательное решение о составе делегации не принято.
Параллельно европейские страны обсуждают кандидатуры политических представителей, которые могли бы вести прямой диалог с Россией. Британская The Telegraph назвала пять возможных переговорщиков, включая лидеров Италии, Финляндии, Чехии, Дании и Норвегии. Однако согласовать единую кандидатуру пока не удалось.
Кого зарубежные СМИ называют возможными представителями Европы, как Брюссель намерен участвовать в мирном процессе и что мешает согласовать единого переговорщика – в материале «Ведомостей».
О подготовке делегации Евросоюза
По информации Euronews, возглавить совместную переговорную группу Еврокомиссии и Европейского совета может Бьорн Зайберт – один из ближайших сотрудников фон дер Ляйен. Брюссель рассчитывает расширить трехсторонний формат консультаций России, США и Украины до многостороннего с участием представителей ЕС.
23 октября заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста сообщила Euronews, что европейская сторона ожидает переговоров на уровне высокопоставленных чиновников и рассчитывает участвовать в них. По ее словам, представительство должно быть совместным, поскольку Еврокомиссия и Европейский совет выражают интересы разных институтов ЕС.
Euronews связывает активизацию дипломатических усилий с опасениями европейских государств относительно изменения подхода администрации президента США Дональда Трампа к отношениям с Москвой.
О пяти кандидатах на роль политического переговорщика
Британская The Telegraph 22 октября сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что в Европе обсуждаются пять возможных кандидатов на роль представителя в переговорах с Россией. В их число вошли:
премьер-министр Италии Джорджа Мелони,
президент Финляндии Александр Стубб,
президент Чехии Петр Павел,
премьер-министр Дании Метте Фредериксен,
глава норвежского правительства Йонас Гар Стере.
По сведениям газеты, с некоторыми кандидатами уже контактировали по вопросу возможного назначения. Однако предыдущие попытки согласовать одного представителя, который получил бы поддержку европейских столиц, не увенчались успехом.
Петр Павел выступает за согласование кандидатуры одного или нескольких представителей, которые получили бы полномочия вести переговоры от имени европейских государств.
Как сообщало Politico, Павел считает, что переговорщиками необязательно должны становиться представители институтов ЕС или НАТО. По его мнению, важнее предоставить им единый мандат от европейских лидеров. Издание отмечало, что среди обсуждаемых фигур также назывались фон дер Ляйен, Кошта и глава европейской дипломатии Кая Каллас.
О разногласиях внутри Европы
Итальянское агентство ANSA 27 октября сообщило, что в канцелярии Мелони призвали европейские страны как можно быстрее согласовать одного или нескольких переговорщиков с четким мандатом. Источники агентства подчеркнули, что самостоятельные действия отдельных государств ослабляют позиции Европы.
Euronews указывает на более глубокие разногласия относительно целесообразности прямых контактов с Москвой. По данным издания, ранее возобновление диалога поддерживали президент Франции Эммануэль Макрон и Мелони. Постепенно к этой позиции присоединились Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Люксембург и Словакия.
В то же время Германия, Польша, Швеция, Дания и страны Балтии выступали против преждевременного восстановления политического общения с Россией. Их представители опасались, что Москва не изменит свои требования относительно условий урегулирования.
Разногласия проявились и после разговора Путина со Стуббом и Стере. Как отмечает Financial Times, инициатива двух лидеров вызвала критику со стороны ряда европейских государств. В частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила сомнения в результативности самостоятельного диалога, а глава польского правительства Дональд Туск призвал к осторожности.
О позиции Москвы и формате предстоящих переговоров
Российская сторона пока не подтверждала участие представителей Европы в ближайшей встрече по Украине. 23 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможности переговоров с европейцами, однако подчеркнул, что готовящийся раунд консультаций в Абу-Даби должен пройти в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.
В тот же день представитель Кремля уточнил, что участие специального представителя ЕС в переговорах будет зависеть от позиции самого Брюсселя. По его словам, пока европейские государства не демонстрируют готовности учитывать интересы безопасности России.
25 октября Песков заявил, что Евросоюз давно обсуждает необходимость назначения собственного переговорщика, но пока не предпринимает конкретных шагов. Так он прокомментировал сообщения о возможном выдвижении Стубба.
27 октября помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что вопрос об участии европейского переговорщика на данном этапе не рассматривается.