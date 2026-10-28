Кого Европа может направить на переговоры по Украине

Европейская комиссия и Европейский совет готовят совместную делегацию для участия в переговорах по Украине, которые могут состояться в начале ноября в Абу-Даби. Как сообщает Euronews, ее вероятным руководителем станет глава аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт. При этом окончательное решение о составе делегации не принято.