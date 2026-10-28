Жители новых регионов оформили кредитов на 147,74 млрд рублей

По итогам сентября 2026 г. выдачи кредитов физлицам в РФ достигли 1,3 трлн руб., что на 20,8% выше показателей августа, сообщала аналитическая компания Frank RG. За 9 месяцев 2026 г. выдачи составили 9,1 трлн руб., что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.