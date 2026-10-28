Жители новых регионов оформили кредитов на 147,74 млрд рублей
Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Крыма, а также Севастополя с января по сентябрь оформили 546 559 розничных кредитов на 147,74 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
В сентябре жители новых регионов оформили 78 922 розничных кредита на 20,05 млрд руб. По сравнению с августом объем кредитования в денежном выражении вырос на 3 млрд руб., или на 17,6%. Количество выдач за месяц увеличилось на 1702 шт., или на 2,2%.
По количеству выданных кредитов в сентябре лидировал сегмент кредитных карт – 47 152 шт. (59,8% от общего количества). Также банки оформили 27 225 кредитов наличными (34,5%), POS-кредитов – 1769 шт. (2,2%), автокредитов – 1437 шт. (1,8%). Жители новых регионов взяли 1339 (1,7%) ипотечных кредитов, из них 900 выдач (69%) – ипотека с господдержкой, сообщило ОКБ.
В денежном выражении наибольший объем пришелся на кредиты наличными – 7,25 млрд руб. (36,2% от общего объема). На втором месте оказалась ипотека – 6,85 млрд руб. (34,2%), в том числе 5,22 млрд руб. (76%) по программам с господдержкой. Объем выдач по кредитным картам составил 3,58 млрд руб. (17,8%), по автокредитам – 2,28 млрд руб. (11,3%), по POS-кредитам – 97,29 млн руб. (0,5%).
По итогам сентября 2026 г. выдачи кредитов физлицам в РФ достигли 1,3 трлн руб., что на 20,8% выше показателей августа, сообщала аналитическая компания Frank RG. За 9 месяцев 2026 г. выдачи составили 9,1 трлн руб., что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.