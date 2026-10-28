Песков: гарантии безопасности для России и Украины должны быть взаимными
Гарантии безопасности для России и Украины при урегулировании украинского вопроса должны быть взаимными. Об этом в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Гарантии безопасности могут быть и должны быть взаимными. И, собственно, как раз имеется в виду, что об этом пойдет речь на трехстороннем формате, который будет в ноябре в Абу-Даби», – заявил он.
28 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в скором времени объявят точную дату переговоров с Украиной. При этом Зеленский сообщил, что переговоры состоятся 10 ноября, а канцелярия премьер-министра Польши Дональда Туска тогда сообщила, что трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины планируется провести после 4 ноября, предположительно в Абу-Даби (ОАЭ).
В тот же день Зеленский заявил, что Украина готова к обсуждению территориального вопроса в рамках урегулирования конфликта на уровне лидеров стран.