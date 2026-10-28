ЦБ ограничил выдачи длинных автокредитов и потребкредитов под залог авто

С начала 2023 г. доля целевых автокредитов на срок свыше семи лет выросла с 8% во II квартале 2022 г. до 26% во II квартале 2026 г. Почти половина нецелевых потребительских кредитов под залог автотранспорта в III квартале 2026 г. была выдана на срок более пяти лет. Значения макропруденциальных надбавок не пересматривались.