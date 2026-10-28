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Главная / Финансы /

ЦБ ограничил выдачи длинных автокредитов и потребкредитов под залог авто

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России сохранил текущие параметры макропруденциальных инструментов, но установил на I квартал 2027 г. макропруденциальные лимиты (МПЛ) на выдачи целевых автокредитов со сроком возврата более семи лет и нецелевых потребительских кредитов под залог автомототранспортных средств со сроком возврата более пяти лет. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Регулятор объяснил это решение риском искусственного занижения долговой нагрузки заемщиков. Номинальное увеличение срока кредитования позволяет банкам уменьшить размер платежа и занизить показатель долговой нагрузки (ПДН), что создает условия для обхода ограничений на выдачу кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой. Кроме того, длинный срок кредита сопряжен с ростом кредитных рисков: повышается вероятность изменения финансового положения заемщика, со временем может снижаться ликвидность и стоимость залогового имущества.

С начала 2023 г. доля целевых автокредитов на срок свыше семи лет выросла с 8% во II квартале 2022 г. до 26% во II квартале 2026 г. Почти половина нецелевых потребительских кредитов под залог автотранспорта в III квартале 2026 г. была выдана на срок более пяти лет. Значения макропруденциальных надбавок не пересматривались.

28 октября первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг и Минфин согласовали возобновление программ льготного автокредитования и лизинга с 1 декабря 2026 г. из лимитов, предусмотренных в бюджете на 2027 г. По его словам, программы были приостановлены из-за исчерпания лимитов текущего года.

В 2026 г. на льготное автокредитование в бюджете было заложено 20 млрд руб., на льготный лизинг – 30 млрд руб. При поддержке льготных кредитов было приобретено 123 000 автомобилей, по программе лизинга – 54 800 единиц техники. Всего по двум программам продано 178 000 машин, что превысило первоначальные планы, говорил Мантуров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Минпромторг приостановил программы в конце сентября в связи с исчерпанием средств.

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