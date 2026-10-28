Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 501,77+0,38%RTSI976,88+0,38%RGBI112,34+0,03%RGBITR778,04+0,06%
Главная / Политика /

Лондон выделит дополнительные $13 млрд Украине

Антон Потоков
Eduard Pretsi \ Unsplash
Eduard Pretsi \ Unsplash

Великобритания выделит дополнительные $13 млрд Украине. Об этом объявил министр финансов королевства Джон Хили, выступая в палате общин.

«[Мы выделим] 10 млрд фунтов стерлингов в качестве дополнительной экономической и военной помощи, основанной на займах и экспортных финансовых гарантиях», – сказал он (цитата по ТАСС).

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял до этого, что Лондон направит Киеву 11,9 млрд евро. Из них 7 млрд евро пойдут на экономическую поддержку и 3 млрд евро – на поставки оружия.

27 октября МИД России ограничил въезд для семи представителей британских военных заводов. Российская сторона заявила, что работа над расширением стоп-листа в ответ на действия Лондона будет продолжена.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь