Лондон выделит дополнительные $13 млрд Украине
Великобритания выделит дополнительные $13 млрд Украине. Об этом объявил министр финансов королевства Джон Хили, выступая в палате общин.
«[Мы выделим] 10 млрд фунтов стерлингов в качестве дополнительной экономической и военной помощи, основанной на займах и экспортных финансовых гарантиях», – сказал он (цитата по ТАСС).
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял до этого, что Лондон направит Киеву 11,9 млрд евро. Из них 7 млрд евро пойдут на экономическую поддержку и 3 млрд евро – на поставки оружия.
27 октября МИД России ограничил въезд для семи представителей британских военных заводов. Российская сторона заявила, что работа над расширением стоп-листа в ответ на действия Лондона будет продолжена.