Официальный курс доллара почти достиг уровня 81 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 29 октября на отметке 80,87 руб. Регулятор повысил его на 0,34 руб.
Евро вырос всего на 0,07 руб. Стоимость валюты составляет 90,17 руб. Юань стал дороже на 0,01 руб. – до 12,08 руб.
Официальный курс доллара на 28 октября составляет 80,53 руб. Евро стоит 90,1 руб., а юань – 12,07 руб.
Опрошенные Центробанком аналитики прогнозировали, что доллар в октябре – декабре будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.
24 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания кабмина заявил, что средний курс доллара в 2026 г. составит 79,5 руб. за счет укрепления валюты во II и III кварталах.