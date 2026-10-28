Армия России нанесла удар по логистическому центру в Харькове

Кроме того, Минобороны заявило об ударах по электроподстанциям ПС-330 «Луцк-Северная» в Луцке и ПС-330 в Ковеле Волынской области. В ведомстве утверждают, что эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности, производящих беспилотники и комплектующие к ним, а также логистических центров, используемых для хранения военного имущества.