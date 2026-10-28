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Армия России нанесла удар по логистическому центру в Харькове

Антон Потоков

Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Харькове. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, на территории центра хранились грузы военного и двойного назначения, предназначенные для обеспечения украинских войск.

Кроме того, Минобороны заявило об ударах по электроподстанциям ПС-330 «Луцк-Северная» в Луцке и ПС-330 в Ковеле Волынской области. В ведомстве утверждают, что эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности, производящих беспилотники и комплектующие к ним, а также логистических центров, используемых для хранения военного имущества.

Также российские военные сообщили о поражении сухогруза, который направлялся в порт Черноморск. Судно перевозило грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

28 октября армия России взяла под контроль населенные пункты Бариловка в Сумской области и Алисовка в Харьковской области. 

В ночь на 27 октября российские войска ударили по транспортной и портовой инфраструктуре на Украине. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса, на которых производят и хранят крылатые ракеты и БПЛА большой и средней дальности. В Киеве под удар попала транспортная инфраструктура, в Харьковской области армия России ударила по логистическому центру.

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