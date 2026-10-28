В железнодорожной катастрофе в Испании погибла экс-министр труда Фатима Баньес
В результате железнодорожной катастрофы в районе станции Урда (провинция Толедо) в Испании погибла бывший министр труда Испании Фатима Баньес. Ей было 59 лет. Об этом сообщило издание El Plural.
По данным издания, Баньес направлялась в Севилью для участия в мероприятии «День бизнеса», которое было организовано Конфедерацией работодателей Андалусии (CEA).
Баньес занимала пост министра труда с декабря 2011 по июнь 2018 г.
Утром 28 октября в районе станции Урда (провинция Толедо) в Испании столкнулись два скоростных поезда, следовавшие из Мадрида в Севилью. В поезде AVE оператора Renfe находились 397 пассажиров, в составе компании Iryo – 147 пассажиров и младенец. В результате столкновения погибли 64 человека, пострадали – 80 человек. Одной из возможных причин катастрофы могла стать человеческая ошибка.
В тот же день в автономном сообществе Андалусия в Испании объявили трехдневный траур по погибшим. Траур начнется с 14:00 по местному времени (16:00 по мск) 28 октября и закончится в 14:00 31 октября.