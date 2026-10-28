The Times: три британские атомные подлодки вышли в море
Три из четырех британских подлодок типа Vanguard, способных нести ядерное оружие, вышли в море. Об этом сообщил The Times со ссылкой на источники в военно-морских силах Великобритании.
Четвертая подлодка этого класса, HMS Victorious, находится на военно-морской базе Девонпорт, где проходит капитальное техническое обслуживание.
Один из источников The Times назвал одновременное нахождение трех подлодок в море необычным, однако не стал объяснять причины. Другой собеседник издания, ранее занимавший высокую должность в военно-морских силах, отметил, что это может свидетельствовать об улучшении технической готовности флота и позволит сократить продолжительность боевых патрулирований.
Бывший офицер Королевского военно-морского флота Том Шарп заявил, что выход подлодок может быть связан с обычным планированием операций. По его словам, одновременное нахождение двух субмарин в море является распространенной практикой: одна обеспечивает постоянное ядерное сдерживание, а другая проходит испытания.
The Times отмечает, что в последние годы из-за ремонта двух подлодок британский флот фактически располагал лишь двумя исправными субмаринами типа Vanguard. Это привело к увеличению продолжительности патрулирований. Последний выход одной из подлодок длился 205 дней.
28 октября Politico сообщило, что страны НАТО в октябре начнут обсуждать потребности в военных силах и вооружениях в рамках планирования обороны на случай возможного конфликта с Россией. Переговоры также затронут финансирование оборонных планов альянса.