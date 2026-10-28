The Times: три британские атомные подлодки вышли в море

Один из источников The Times назвал одновременное нахождение трех подлодок в море необычным, однако не стал объяснять причины. Другой собеседник издания, ранее занимавший высокую должность в военно-морских силах, отметил, что это может свидетельствовать об улучшении технической готовности флота и позволит сократить продолжительность боевых патрулирований.