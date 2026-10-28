Путин: более 1,2 млн российских туристов посетили Египет за полгода
За первые полгода 2026 г. Египет посетили более 1,2 млн россиян. Об этом в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил президент России Владимир Путин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«За первые шесть месяцев этого года более 1,2 млн наших туристов посетили Египет. За весь 2025 г. – около 1,5 млн», – сказал он.
Путин отметил, что сегодня России и Египту представится «хорошая возможность» продолжить обсуждение направлений двустороннего сотрудничества.
28 октября Путин провел переговоры с президентом Египта, который прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».
В ходе встречи Путин выразил благодарность ас-Сиси за то, что он принял участие в саммите. Президент отметил, что он и египетский лидер стояли у истоков данного формата и провели первую российско-африканскую встречу на высшем уровне в Сочи в 2019 г. Ас-Сиси, в свою очередь, поблагодарил Путина за организацию саммита в 2026 г. и выразил надежду на укрепление взаимодействия России и Египта.