Путин: более 1,2 млн российских туристов посетили Египет за полгода

В ходе встречи Путин выразил благодарность ас-Сиси за то, что он принял участие в саммите. Президент отметил, что он и египетский лидер стояли у истоков данного формата и провели первую российско-африканскую встречу на высшем уровне в Сочи в 2019 г. Ас-Сиси, в свою очередь, поблагодарил Путина за организацию саммита в 2026 г. и выразил надежду на укрепление взаимодействия России и Египта.