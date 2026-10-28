Путин: Россию и Африку объединяет приверженность многополярной системе мира

По словам президента, Москва стремится вносить вклад в решение проблем африканского континента, участвовать в урегулировании существующих кризисов и предотвращать возникновение новых очагов напряженности. Кроме того, Путин заявил о готовности России помогать африканским странам в борьбе с терроризмом, экстремизмом, эпидемиями и голодом, а также в обеспечении продовольственной, цифровой и экологической безопасности.