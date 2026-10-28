Путин: Россию и Африку объединяет приверженность многополярной системе мира
Россию и Африку объединяет приверженность многополярной системе мироустройства, основанной на суверенном равенстве государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита «Россия – Африка».
«Важно, что Россию и Африку объединяет приверженность справедливой и многополярной системе мироустройства, свободной от диктата и основанной на суверенном равенстве государств, уважении к их ценностям и культуре», – подчеркнул российский лидер.
Путин отметил, что Россия и африканские государства тесно взаимодействуют на международных площадках, в том числе в ООН, и координируют позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам.
По словам президента, Москва стремится вносить вклад в решение проблем африканского континента, участвовать в урегулировании существующих кризисов и предотвращать возникновение новых очагов напряженности. Кроме того, Путин заявил о готовности России помогать африканским странам в борьбе с терроризмом, экстремизмом, эпидемиями и голодом, а также в обеспечении продовольственной, цифровой и экологической безопасности.
28 октября Путин заявил, что Африканский союз является ключевым партнером России среди региональных организаций.
Форум «Россия – Африка» начался 28 октября. На мероприятие, которое продлится два дня, приглашены около 4000 российских и африканских предпринимателей из различных отраслей экономики.