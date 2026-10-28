Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 502,85+0,42%RTSI977,29+0,42%RGBI112,36+0,04%RGBITR778,15+0,08%
Главная / Экономика /

Силуанов: «Гознак» изготавливает банкноты для 12 стран Африки

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский «Гознак» занимается разработкой банкнот для 12 стран Африки. Об этом рассказал вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов президенту РФ Владимиру Путину на выставке в рамках саммита «Россия – Африка».

«12 стран африканских. "Гознак", наш производитель денежных знаков, сотрудничает со странами и производит для них печатную продукцию. Также готовы к совместному сотрудничеству», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Путин, в свою очередь, отметил, что заказчики из африканских стран сотрудничеством довольны.

Для каких именно стран Гознак печатает банкноты, министр не уточнил. Силуанов заявил, что по качеству российские денежные знаки «превосходят лучшие образцы, которые имеются в мире, а по некоторым из них имеют уникальные свойства, которые исключительно принадлежат Гознаку».

«Интерфакс» обратил внимание, что в 2019 г. клиентами компании были 10 стран Африки.

24 сентября в АО «Гознак» сообщили о старте подключения некрупных российских банков к платформе цифрового рубля Центробанка. Решение создано на ИТ-инфраструктуре «Гознака» совместно с его дочерней компанией Uniteller. По оценке «Гознака», использование решения позволит сократить сроки и затраты на подключение в 1,5–2 раза, а расходы на эксплуатацию – более чем вдвое.

Читайте также:Что сказал Владимир Путин на форуме «Россия – Африка»
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её