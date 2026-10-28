Силуанов: «Гознак» изготавливает банкноты для 12 стран Африки
Российский «Гознак» занимается разработкой банкнот для 12 стран Африки. Об этом рассказал вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов президенту РФ Владимиру Путину на выставке в рамках саммита «Россия – Африка».
«12 стран африканских. "Гознак", наш производитель денежных знаков, сотрудничает со странами и производит для них печатную продукцию. Также готовы к совместному сотрудничеству», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Путин, в свою очередь, отметил, что заказчики из африканских стран сотрудничеством довольны.
Для каких именно стран Гознак печатает банкноты, министр не уточнил. Силуанов заявил, что по качеству российские денежные знаки «превосходят лучшие образцы, которые имеются в мире, а по некоторым из них имеют уникальные свойства, которые исключительно принадлежат Гознаку».
«Интерфакс» обратил внимание, что в 2019 г. клиентами компании были 10 стран Африки.
24 сентября в АО «Гознак» сообщили о старте подключения некрупных российских банков к платформе цифрового рубля Центробанка. Решение создано на ИТ-инфраструктуре «Гознака» совместно с его дочерней компанией Uniteller. По оценке «Гознака», использование решения позволит сократить сроки и затраты на подключение в 1,5–2 раза, а расходы на эксплуатацию – более чем вдвое.