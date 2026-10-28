Силуанов: «Гознак» изготавливает банкноты для 12 стран Африки

«12 стран африканских. "Гознак", наш производитель денежных знаков, сотрудничает со странами и производит для них печатную продукцию. Также готовы к совместному сотрудничеству», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Путин, в свою очередь, отметил, что заказчики из африканских стран сотрудничеством довольны.