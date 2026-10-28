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Песков: Кремль объявит дату проведения трехсторонних переговоров

Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Кремль сообщит, когда будут проводится трехсторонние переговоры по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Когда будет дата, мы вам сообщим», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

28 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что точную дату переговоров с Украиной объявят в скором времени. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что переговоры состоятся 10 ноября в Абу-Даби.

Днем ранее Песков также заявил, что в Кремле своевременно сообщат о дате нового раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию.

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