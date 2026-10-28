Что сказал Владимир Путин на форуме «Россия – Африка»Президент предложил передавать российские технологические решения странам Африки
Россия открыта для передачи технологических решений странам Африки. Об этом Владимир Путин 28 октября заявил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», который проходит в Москве. Форум предваряет третий саммит «Россия – Африка», он состоится 29 октября в Кремле.
«Мы прочно удерживаем передовые позиции в глобальной гонке за технологический суверенитет. И подчеркну, Россия открыта для передачи африканским друзьям наших современных компетенций и высокотехнологичных цифровых ноу-хау», – заявил президент.
Путин говорил о том, что Россия пошла по пути укрепления технологического суверенитета. По его словам, российские инновационные компании разработали технологии, радикально меняющие качество сервисов, создали платформенные решения, с помощью которых граждане в удобном режиме могут провести банковские операции, заказать товары, услуги; цифровые разработки внедряются в медицине. Именно эти наработки Россия готова передавать странам Африки, подчеркнул он.
Технологии применяются в России и в сфере госуправления, поэтому «мы могли бы поделиться своими наработками и практиками с заинтересованными африканскими странами», сказал Путин. По его словам, это повышает качество управления, доходы в бюджеты стран и качество жизни людей. Президент рассказал, что в программе трансфера компетенций в сфере цифровизации и госуправления, которую проводят «Иннопрактика» и Центр изучения Африки при ВШЭ, приняли участие более 200 госслужащих из 20 стран континента.
Нынешний форум вписывается в трансформационные процессы в мире, поскольку «многополярный мир действительно становится реальностью», отметил президент. «Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит. На смену приходит более справедливый мир, в котором должны быть услышаны голоса всех стран – участниц международного общения», – сказал Путин. По его словам, формируются новые центры глобального управления и точки притяжения, к примеру, БРИКС. За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели именно государства БРИКС, тогда как вклад G7 составил менее 30%, заявил президент. Эта тенденция будет нарастать, и во многом благодаря Африке, у которой колоссальные природные ресурсы и демографический потенциал, отметил он.
Формирование многополярного мира идет непросто и встречает сопротивление некоторых стран, признал Путин: «В ход идут любые, самые неприглядные и циничные средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела». Что касается стран Африки, то Запад пытается вогнать их в долговую кабалу, «навязать им столь необходимые финансовые ресурсы на грабительских условиях», – считает Путин. Он добавил, что Россия предпринимает усилия по финансовому оздоровлению стран Африки и облегчению долгового бремени – с рядом стран действуют совместные программы по использованию долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.
Россия последовательно выступает за усиление роли Африки в управлении и принятии ключевых решений в рамках международных институтов, прежде всего МВФ и Всемирного банка, подчеркнул Путин. По его словам, континенту нужны решения, которые позволят ему по своему усмотрению распоряжаться ресурсами и направлять их на срочные нужды.
Африку не случайно называют континентом будущего, рассуждал президент. По прогнозам ООН, с 2030 г. центр мирового демографического роста переместится в Африку, к 2050 г. ее население превысит 2,5 млрд человек, из которых 70% будут молодые люди до 30 лет. Средние темпы экономического роста стран Африки находятся на уровне 4,2%, что выше среднемировых, а 12 из 20 самых быстрорастущих экономик планеты – африканские.
«Сотрудничество во имя суверенного развития – это стержневая идея нынешнего российско-африканского саммита и этого форума. Торгово-экономические отношения продолжают поступательно развиваться. Этому не мешают ни беспрецедентные рестрикции, введенные против нашей страны, ни серьезное давление, оказываемое Западом на наших партнеров на континенте. И мы ценим такую твердую и принципиальную позицию африканских друзей», – заявил Путин. По его словам, в 2025 г. торговый оборот со странами Африки превысил $27 млрд, в ближайшем будущем его точно можно нарастить до $50 млрд. Российские компании выходят на рынки Африки, совместные проекты планируются в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, промышленности, технологиях.
Особо президент подчеркнул, что Россия является одним из самых надежных гарантов продовольственной безопасности. По его словам, российские удобрения и зерно получают более 30 стран Африки и Россия готова расширять эту географию. За 9 месяцев 2026 г. Россия экспортировала в Африку 13 млн т агропродукции. Кроме того, Россия готова предоставлять странам передовые аграрные решения и семена, чтобы Африка сама обеспечивала себя продовольствием.
Подробно президент рассказывал также о взаимодействии в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, сфере образования, энергетики – «Русгидро» готова помогать в проектировании новых объектов и действующих электростанций, о партнерстве в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и борьбе с инфекционными заболеваниями.