Что сказал Владимир Путин на форуме «Россия – Африка»

Нынешний форум вписывается в трансформационные процессы в мире, поскольку «многополярный мир действительно становится реальностью», отметил президент. «Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит. На смену приходит более справедливый мир, в котором должны быть услышаны голоса всех стран – участниц международного общения», – сказал Путин. По его словам, формируются новые центры глобального управления и точки притяжения, к примеру, БРИКС. За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели именно государства БРИКС, тогда как вклад G7 составил менее 30%, заявил президент. Эта тенденция будет нарастать, и во многом благодаря Африке, у которой колоссальные природные ресурсы и демографический потенциал, отметил он.