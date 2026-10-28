Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,029-0,43%BRZL1 194-0,33%CHMK3 905+7,72%IMOEX2 527,91+0,7%RTSI984,77+0,28%RGBI112,51+0,19%RGBITR778,61+0,21%
Главная / Медиа /

VK впервые раскрыла выручку мессенджера Max

В июле – октябре она превысила 700 млн рублей
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Выручка национального мессенджера Max (принадлежит VK) с июля по октябрь 2026 г. составила более 700 млн руб., рассказал представитель VK. Группа раскрывает этот показатель впервые с момента запуска платформы в марте 2025 г. Выручку мессенджера, как уточнил он, составляют «доходы от бизнес-сервисов и рекламы».

Доходы от бизнес-сервисов Max обеспечивает платный функционал платформы для бизнеса, запущенной мессенджером в октябре 2025 г. С помощью нее предприниматели автоматизируют общение с клиентами через чат-боты, запускают онлайн-витрины и сервисы прямых продаж в мини-приложениях и т. д., уточнил представитель VK. Возможность размещать таргетированную рекламу в каналах Max запустил в октябре 2026 г.

Данные VK отражают доходы от прямой монетизации мессенджера. В то же время объем коммерческих интеграций компаний и организаций в Max уже в январе – июне 2026 г., по данным Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), достиг 1 млрд руб., рассказал в июле «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН, выполняет функции оператора ЕРИР). На тот момент в Max были возможны только интеграции или посевы в каналах мессенджера, пояснял директор по производству креативного агентства Milestone (входит в группу Starlink) Максим Мосяков

В октябре 2026 г. ежедневная аудитория Max превысила 90 млн человек, отметили в пресс-службе VK. В апреле 2026 г. Max стал крупнейшим мессенджером в России по среднесуточному охвату, в мае – по месячному, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательском компании Mediascope.

Выручка VK в январе – сентябре 2026 г. увеличилась на 15% к тому же периоду 2025 г. до 128 млрд руб. При этом доходы от онлайн-рекламы выросли чуть более низкими темпами – на 11% до 76,8 млрд руб.

Читайте также:Max добавил функции архива историй и автосохранения медиа
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь