VK впервые раскрыла выручку мессенджера Max

Данные VK отражают доходы от прямой монетизации мессенджера. В то же время объем коммерческих интеграций компаний и организаций в Max уже в январе – июне 2026 г., по данным Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), достиг 1 млрд руб., рассказал в июле «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН, выполняет функции оператора ЕРИР). На тот момент в Max были возможны только интеграции или посевы в каналах мессенджера, пояснял директор по производству креативного агентства Milestone (входит в группу Starlink) Максим Мосяков