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Главная / Технологии /

Ежедневная аудитория Max превысила 90 млн пользователей

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ежедневная аудитория национального мессенджера Max превысила 90 млн пользователей. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

Сервис уточнил, что с момента запуска приложение установили более 140 млн человек, включая пользователей из стран СНГ. В среднем за сутки пользователи Max отправляют более 1,9 млрд сообщений и совершают около 34 млн звонков.

Отмечается, что за год в мессенджере было создано более 15 млн приватных и публичных каналов. Их совокупная аудитория составляет 570 млн подписчиков. Число пользователей Max из других стран превысило 11,5 млн. Больше всего регистраций приходится на Узбекистан, Казахстан, Белоруссию, Кыргызстан и Таджикистан. Кроме того, по данным компании, цифровой ID в Max создали около 10 млн человек.

21 июля стало известно, что в апреле Max стал лидером по месячной аудитории среди мессенджеров в России. В июне в него хотя бы раз заходили 86,2 млн жителей страны старше 12 лет. На второй позиции по месячной аудитории находится Telegram (35,4 млн человек), а на третьей – WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (23,6 млн человек).

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