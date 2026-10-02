Ежедневная аудитория Max превысила 90 млн пользователей

21 июля стало известно, что в апреле Max стал лидером по месячной аудитории среди мессенджеров в России. В июне в него хотя бы раз заходили 86,2 млн жителей страны старше 12 лет. На второй позиции по месячной аудитории находится Telegram (35,4 млн человек), а на третьей – WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (23,6 млн человек).