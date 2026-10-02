Ежедневная аудитория Max превысила 90 млн пользователей
Ежедневная аудитория национального мессенджера Max превысила 90 млн пользователей. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.
Сервис уточнил, что с момента запуска приложение установили более 140 млн человек, включая пользователей из стран СНГ. В среднем за сутки пользователи Max отправляют более 1,9 млрд сообщений и совершают около 34 млн звонков.
Отмечается, что за год в мессенджере было создано более 15 млн приватных и публичных каналов. Их совокупная аудитория составляет 570 млн подписчиков. Число пользователей Max из других стран превысило 11,5 млн. Больше всего регистраций приходится на Узбекистан, Казахстан, Белоруссию, Кыргызстан и Таджикистан. Кроме того, по данным компании, цифровой ID в Max создали около 10 млн человек.
21 июля стало известно, что в апреле Max стал лидером по месячной аудитории среди мессенджеров в России. В июне в него хотя бы раз заходили 86,2 млн жителей страны старше 12 лет. На второй позиции по месячной аудитории находится Telegram (35,4 млн человек), а на третьей – WhatsApp