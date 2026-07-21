Max стал крупнейшим мессенджером по месячному охвату в России

Max стал крупнейшим мессенджером по месячному охвату в РоссииTelegram переместился на вторую строчку
Max стал лидером по месячной аудитории среди мессенджеров в России: в июне в него хотя бы раз заходили 86,2 млн жителей страны старше 12 лет (здесь и далее), следует из данных на сайте исследовательской компании Mediascope (учитывались мобильная и десктопная версии). Формально первую позицию Max занял еще в мае, но до текущего момента в открытом доступе были только данные Mediascope за апрель. «Ведомости» направили запрос в Max.
В апреле первую строчку по месячному охвату среди мессенджеров в России сохранял за собой Telegram. В июне он переместился на второе место с результатом в 75,7 млн человек, следует из данных Mediascope. На третьей позиции – WhatsApp
Лидерскую позицию по среднесуточному охвату среди мессенджеров Max занял еще в апреле, писали ранее «Ведомости». В июне он сохранил за собой первое место с результатом в 69 млн человек. На второй позиции – Telegram (35,4 млн человек), а на третьей – WhatsApp (23,6 млн человек).
С прошлого года в России начали ограничивать работу Telegram и WhatsApp. В августе 2025 г. Роскомнадзор (РКН) объявил об ограничении звонков в этих мессенджерах. В ноябре 2025 г. служба сообщила, что начала «последовательно вводить ограничительные меры в отношении WhatsApp». В феврале 2026 г. РКН заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram.
В марте этого года ФАС заявила о том, что усматривает в рекламных размещениях на информационных ресурсах, доступ к которым в России ограничен, признаки нарушения отраслевого законодательства. К таким ресурсам ведомство, в частности, отнесло WhatsApp и Telegram. Позднее ФАС установила для рекламодателей переходный период до конца 2026 г., в течение которого к ним не будут применяться меры ответственности за распространение рекламы в Telegram. Тем не менее некоторые крупные рекламные группы рекомендуют своим клиентам не размещать рекламу в этом мессенджере, писали ранее «Ведомости».
Объем рекламных размещений в Max в январе – июне 2026 г., по данным Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), достиг 1 млрд руб., сообщил ранее «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН, выполняет функции оператора ЕРИР). В сравнении с январем – июнем 2025 г. этот показатель у этого мессенджера вырос кратно (он был запущен в конце марта 2025 г.), отметил он. В то же время у Telegram он сократился на 22% до 7,9 млрд руб. Данные носят предварительный характер, уточнили в пресс-службе РКН: срок подачи отчетности в ЕРИР за июнь 2026 г. истекает 30 июля.