Витрину собственных сервисов в Мax внедрили более половины российских регионов

Чтобы найти витрину, нужно ввести название субъекта в поиске и открыть мини-приложение. Пользователи видят список официальных каналов и сервисов: запись к врачу, баланс карты жителя, уведомления о госуслугах, закрытие больничного и другие. Набор функций зависит от региона.