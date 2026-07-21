Витрину собственных сервисов в Мax внедрили более половины российских регионов
Около 50 регионов России запустили онлайн-витрины полезных сервисов в национальном мессенджере Max. Об этом говорится в сообщении компании.
Чтобы найти витрину, нужно ввести название субъекта в поиске и открыть мини-приложение. Пользователи видят список официальных каналов и сервисов: запись к врачу, баланс карты жителя, уведомления о госуслугах, закрытие больничного и другие. Набор функций зависит от региона.
Среди субъектов, уже подключивших сервисы, – Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Калужская, Новгородская области и Адыгея. Весь процесс организован в едином окне без переключений между приложениями.