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Max и VK исчезли из Google Play

Установленные версии работают без ограничений
Ведомости

Магазин приложений Google Play перестал показывать приложения VK и мессенджер «Макс». Они недоступны для скачивания, однако уже установленные на устройствах версии продолжают работать без ограничений.

Пользователи Android-устройств по-прежнему получают пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в «Максе» и приложениях VK. Обновления также доступны: необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в альтернативные магазины.

Приложения VK и «Макс» остаются доступными для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах для Android.

VK продаст RuStore

Технологии / Интернет и digital

VK также призвала пользователей переходить на домен vk.ru. Компания рекомендует использовать его вместо привычного vk.com. Новый адрес открывается быстрее и работает стабильнее, пояснили в соцсети. В компании подчеркивают, что смена домена не меняет сам сервис. Все функции, дизайн и приложения остались прежними. Разница только в технической части: vk.ru доступен всегда и загружается быстрее международного аналога.

25 июня Apple удалила приложения российской компании VK из App Store без предупреждения. В компании назвали действия американского производителя неприемлемыми и ничем не мотивированными. 16 июля VK объявила о продаже 100% магазина приложений RuStore его гендиректору Дмитрию Панкрушеву.

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