VK продаст RuStore

24 июня 2025 г. Госдума приняла закон, обязывающий производителей смартфонов, планшетов и других устройств обеспечивать установку единого российского магазина приложений RuStore. Авторы инициативы отметили в пояснительной записке, что «отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) продолжают устанавливать запретительные условия на уровне лицензионных соглашений, ограничивая возможности установки приложений из независимых источников, а также доступ к функциям устройств и операционной системы».