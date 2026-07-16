Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PIKK548,4-3,79%CNY Бирж.11,49+0,43%IMOEX2 053,63-2,76%RTSI829,87-2,76%RGBI111,04-1,06%RGBITR743,15-1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

VK продаст RuStore

100% магазина приложений купит генеральный директор разработчика
Ведомости

VK сообщил о продаже 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика стора Дмитрию Панкрушеву.

В холдинге заявили, что команда RuStore продолжит внедрять продуктовые обновления, развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу магазина приложений.

RuStore – официальный российский магазин приложений для Android, разработанный VK при поддержке Минцифры. В магазине представлено более 110 000 приложений и игр, ежемесячная аудитория сервиса составляет 68 млн пользователей. Бета-версия сервиса запущена 25 мая 2022 г.

19 марта компания VK сообщила, что выручка RuStore увеличилась в 3,4 раза. Выручка самого VK по итогам 2025 г. по МСФО выросла до 160 млрд руб., увеличившись на 12,4 млрд руб. (+8%) по сравнению с 2024 г. 

24 июня 2025 г. Госдума приняла закон, обязывающий производителей смартфонов, планшетов и других устройств обеспечивать установку единого российского магазина приложений RuStore. Авторы инициативы отметили в пояснительной записке, что «отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) продолжают устанавливать запретительные условия на уровне лицензионных соглашений, ограничивая возможности установки приложений из независимых источников, а также доступ к функциям устройств и операционной системы».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь