VK продаст RuStore

VK продаст RuStore100% магазина приложений купит генеральный директор разработчика
В холдинге заявили, что команда RuStore продолжит внедрять продуктовые обновления, развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу магазина приложений.
RuStore – официальный российский магазин приложений для Android, разработанный VK при поддержке Минцифры. В магазине представлено более 110 000 приложений и игр, ежемесячная аудитория сервиса составляет 68 млн пользователей. Бета-версия сервиса запущена 25 мая 2022 г.
19 марта компания VK сообщила, что выручка RuStore увеличилась в 3,4 раза. Выручка самого VK по итогам 2025 г. по МСФО выросла до 160 млрд руб., увеличившись на 12,4 млрд руб. (+8%) по сравнению с 2024 г.
24 июня 2025 г. Госдума приняла закон, обязывающий производителей смартфонов, планшетов и других устройств обеспечивать установку единого российского магазина приложений RuStore. Авторы инициативы отметили в пояснительной записке, что «отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) продолжают устанавливать запретительные условия на уровне лицензионных соглашений, ограничивая возможности установки приложений из независимых источников, а также доступ к функциям устройств и операционной системы».