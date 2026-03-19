Выручка VK выросла до 160 млрд рублей по МСФО
Выручка VK по итогам 2025 г. по МСФО выросла до 160 млрд руб., увеличившись на 12,4 млрд руб. (+8%) по сравнению с 2024 г. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Компания также зафиксировала рост показателя EBITDA, который составил 22,6 млрд руб. против отрицательного значения годом ранее. Рентабельность по EBITDA достигла 14%, увеличившись на 17 п. п.
Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,6. В компании ожидают, что по итогам 2026 г. показатель EBITDA превысит 20 млрд руб.
Доходы VK от видеорекламы увеличились на 68% г/г – до 6,5 млрд руб., а доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 12% – до 37,7 млрд руб. Доходы от социальной коммерции составили 1,3 млрд руб.
Выручка технологического направления VK Tech выросла на 38% – до 18,8 млрд руб. Доходы образовательных сервисов для детей увеличились на 19% и достигли 7,4 млрд руб.
Также компания зафиксировала рост отдельных сервисов: выручка RuStore увеличилась в 3,4 раза, Облака Mail – на 94%, а YCLIENTS – на 35%.
26 февраля акций VK увеличилась на фоне сообщений о возможных сроках блокировки мессенджера Telegram. На пике ценные бумаги прибавили 0,96%, увеличившись в цене до 315,5 руб.