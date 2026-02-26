Акции VK выросли на фоне информации о сроках возможной блокировки Telegram
Стоимость акций VK увеличилась на фоне сообщений о возможных сроках блокировки мессенджера Telegram. На пике ценные бумаги прибавили 0,96%, увеличившись в цене до 315,5 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 18:47 мск акции VK немного потеряли в цене, опустившись до 313,7 руб (+0,38%).
Власти рассматривают блокировку мессенджера Telegram в первых числах апреля, сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах. В Роскомнадзоре «Ведомостям» заявили, что пока им нечего добавить к ранее опубликованной информации. Причиной блокировки называют участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов 24 февраля сообщил, что мессенджер Telegram может быть признан экстремистской организацией, если в течение ближайших полутора месяцев не наладит сотрудничество с российскими государственными органами.