Акции VK выросли на фоне информации о сроках возможной блокировки Telegram

Власти рассматривают блокировку мессенджера Telegram в первых числах апреля, сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах. В Роскомнадзоре «Ведомостям» заявили, что пока им нечего добавить к ранее опубликованной информации. Причиной блокировки называют участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.